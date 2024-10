Thomas Reis'ten Fenerbahçe maçı açıklaması!

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacaklarını anlatan Reis, "Milli takım arasından sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan çok daha önemli olacak. Ligde bulunduğumuz durum gayet iyi. Adana Demirspor maçından da galibiyet alarak yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Üst sıralarda kalıp aşağı ile puan farkını açmak istiyoruz. Adana Demirspor'un ligde son sırada olduğunu biliyorum ancak kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Umarım o maçtan da galibiyetle ayrılırız." dedi.Oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Reis, "Bugüne kadar oynadığımız karşılaşmalar çok zordu. Bazı maçlarda şansın da yanımızda olduğunu zamanlar oldu. Özellikle Göztepe maçında rakip 3-1 ödeyken 4'üncü golü atsaydı farklı bir senaryo ortaya çıkacaktı. 4-1'den sonra geri gelmek zor olacaktı, orada şanslı olduğumuz bir pozisyon vardı. Takım vazgeçmemeyi ve sonuna kadar savaşmayı öğrendi. Taraftarlarımız 3-1'den sonra almış olduğumuz sonuçtan ötürü çok mutlu olmuştur." ifadelerini kullandı.Thomas Reis, ligde 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Böyle gidersek puan veya puanları almanın yanı sıra rekorlar kırabiliriz. Benim için şu an bu tablo çok önemli değil. Sonuçta lig çok üzün sürecek. Önemli olan ligin sonunda neler yaptığımızdır. Önemli olan takımın başarısıdır. Ben sadece takımda bir bireyim, benim başarımdan daha çok takım olarak ne yaptığımız önemli. Ben takımıma güveniyorum, takımım bana güveniyor. Oyuncularım gayet iyi iş çıkartıyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta 2 maç kaybedersek eleştiriler başlayacaktır. O nedenle çok fazla çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durum elbette iyi ama bunu korumamız gerekiyor. Kazandığımız 3 galibiyet var peş peşe ama ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Kesinlikte gelmiş olduğumuz yere kolay gelmedik ama burada kalmak, buraya gelmekten daha zor olacaktır."Fenerbahçe maçı için de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye özel bir önlem almayı düşünmüyorum. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlanacağız." diye konuştu.Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden Reis, "Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik adama karşı rakip olmaktan çok mutluyum, onun stilini çok beğeniyorum. Hoca olarak göstermiş olduğu performansı çok beğeniyorum. Beşiktaş maçında çok iyi bir performans gösterdik ama yensek de yenilsek de her maçta kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.Fenerbahçe maçında en üst seviyede performans göstermeleri gerektiğine değinen Thomas Reis, "Başkanımız ve yönetimin Fenerbahçe maçıyla alakalı nasıl açıklamalar yaptığı ile ilgili fazla bir bilgim yok. Sonuçta Fenerbahçe maçı tabii ki zor geçecektir. Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Bu maçta puan ya da puanlar almak istiyorsak, yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Adana Demirspor maçında da gördüğünüz gibi savaşarak, geriden gelerek kazandık. Fenerbahçe maçında da savaşmamız gerekiyor. Sonuçta kendi seviyemizin en üstünü limitini gösterebilirsek maçın bizim adımıza güzel geçeceğine inanıyorum. Benim de takımımın da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamaktan ötürü de zevk almamız gerekiyor" dedi.Maç öncesi oyuncularına da mesaj veren Reis, "Fenerbahçe maçı için taktiklerimi konuşmak doğru olmaz. Yapmamız gereken Fenerbahçe karşısında kompakt bir oyun sergilemek. Merkezde mümkünse top kaybetmemek, hata yapmamak. Basit hatalardan özellikle kaçmamız gerekiyor. Yanlış kararlar vermememiz gerekiyor. Çünkü merkezde topu kaptıracak olursak Fenerbahçe'nin çok hızlı kanat oyuncuları var ve bize problem yaşatabilirler. Bu sebepten dolayı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Oyuncularım Fenerbahçe maçında kendilerine güven duymalı ve özgüvenle oynamalı. Onlara karşı oynamaktan ötürü de zevk almalılar. Sonuçta Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız" şeklinde konuştu.