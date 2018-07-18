Thomas: "Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"

Isaiah Thomas, gelecek sezonda kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını düşünüyor. IT bu yaz Denver Nuggets ile bir yıllık anlaşma imzalamıştı.
Bir kalça sakatlığı, 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini dramatik bir şekilde değiştirmişti ve IT artık sadece sağlıklı olmaya odaklandığını söyledi.
Denver'daki yaklaşan sezonu için beklentilerinin ne olduğu sorulduğunda, Isaiah şu ifadeleri kullandı: "Bir playoff takımı olmak. Hedef bu. Geçen sene playofflardan bir maç uzaktaydılar. Ben yalnızca yardım etmek için oradayım ve herhangi bir şekilde yardımcı olabilirim. Mike Malone'un bir oyuncu ve insan olarak bana güvendiğini biliyorum ve bana bu fırsatı verecek. Ben de bundan faydalanacağım."
Son 12 ayda olan her şeye rağmen, Thomas ayrıca fikrinin değişmediğini ve kanıtlayacak başka bir şeyi olmadığını da ekledi: "Hayır. Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. Sadece sağlıklı olmalıyım. Sağlıklı olursam dünya neler yapabildiğimi biliyor. 30 sayı ortalama yakaladığımda da benden şüphe etmişlerdi. Yani önemli değil. Ne kadar yüksek ya da ne kadar düşük olursa olsun, her zaman şüphe duyarlar."