Thomas: "Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"

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Isaiah Thomas, gelecek sezonda kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını düşünüyor. IT bu yaz Denver Nuggets ile bir yıllık anlaşma imzalamıştı.Bir kalça sakatlığı, 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini dramatik bir şekilde değiştirmişti ve IT artık sadece sağlıklı olmaya odaklandığını söyledi.Denver'daki yaklaşan sezonu için beklentilerinin ne olduğu sorulduğunda, Isaiah şu ifadeleri kullandı:Son 12 ayda olan her şeye rağmen, Thomas ayrıca fikrinin değişmediğini ve kanıtlayacak başka bir şeyi olmadığını da ekledi: