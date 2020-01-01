Thomas: "Benim yerime, Magic'in Rüya Takımı'na girmesinden ötürü mutluyum"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas 1992 Rüya Takımı'na alınmaması durumunu konuştu.



Thomas, NBA'deki en iyi point guardlardan biri olmasına rağmen, 1992 Rüya Takımı'na alınmamıştı.



Thomas'ın ekibin bir parçası olmadığı konusunda pek çok spekülasyon yapılmıştı, keza Chicago Bulls süperstarı Michael Jordan'ın, sadece Thomas kadroda değilse katılacağını şart koştuğu iddiaları bulunuyordu.



Thomas ve Jordan, Pistons ve Bulls birbirleriyle çok mücadele ettikleri için şiddetli rakiplerdi. Hem Jordan hem de Rüya Takımında olan Scottie Pippen, Thomas'ı saha içinde veya dışında sevmiyordu.



"BASKETBOL TANRILARI, ONA BU ŞANSI VERDİ..."



Eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles'ın podcasti Knuckleheads'in son bölümünde Thomas, Dream Team'e alınmamasından bahsetti ve iyi arkadaşı Magic Johnson'ın onun yerine bu spot ışığını alabildiği için neden mutlu olduğunu konuştu:



Miles: Dream Team zamanı geldiğinde, sen şampiyonluklar kazanmıştın.



Isiah: O dönem kimse Magic, Bird ve benden daha çok kazanmamıştı. Jordan daha ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.



Miles: Aynen. Ve o listeye baktığında, biz tüm All-Star maçlarını izlediğimiz için 'Girmesini istediğimiz bir kişi dışında herkesi doğru almışlar.' demiştik. Bir de bis Ilinois'den olduğumuz için de öyleydi. Eksik kalan sendin ve bu beni çok hayal kırıklığına uğratmıştı.



Isiah: Ben de uğramıştım. Ama aynı zamanda, ABD'nin kazanmasını hala istiyordum. Ve Magic Johnson'ın o bayrakla sarılı haldeyken o sahnede olduğu an, sadece bizim değil, onun da ihtiyacı olan bir şeydi. O ana geri baktığımda diyorum ki 'Basketbol tanrılarının bana 'Isiah, senin yerine Magic bu sahneye çıksın' demesinden ötürü mutluyum'. O dönemlerde belki böyle düşünmüyordum, ama şimdi daha olgunlaştığım için, geriye baktığımda bunun doğru hamle olduğunu söyleyebiliyorum. Magic Johnson'ın, hayatı, kabullenişi, HIV topluluğu, basketbol ve diğer her şey için o sahnede olması, Isiah Thomas'ın o sahnede olmasından çok daha önemliydi."



Thomas'ın Pistons ile dönemi 979 normal sezon maçı sürdü ve 19.2 sayı, 3.6 ribaund ve 9.3 asistle oynamıştı.



