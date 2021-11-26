TFF'den Galatasaray'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı kutladı.



TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulu ve sarı-kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.





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