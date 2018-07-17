TFF 3. Lig fikstürü çekildi

TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.TFF 3. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezonun son maçları 4 Mayıs 2019'da yapılacak.3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:Erbaaspor-Ergene VelimeşesporŞile Yıldızspor-GebzesporHekimoğlu Trabzon-SilivrisporBatman Petrolspor-Karbel Karaköprü BelediyesporYomraspor-Nevşehir BelediyesporBüyükçekmece Tepecikspor-Tire 1922Erzin Belediyespor-Kozan BelediyesporKörfezspor-Artvin HopasporVan Büyükşehir Belediyespor-KarşıyakaSultanbeyli Belediyespor-AlibeyköysporAdıyaman 1954-EroksporElaziz Belediyespor-Kemerspor 2003Yeni Orduspor-Kırşehir BelediyesporÇatalcaspor-Yeni Altındağ BelediyesporBergama Belediyespor-KızılcabölüksporPazarspor-OsmaniyesporDüzcespor-OfsporKaracabey Birlikspor-Ankara AdliyesporBayburt İl Özel İdare-1461 TrabzonKocaelispor-Fatsa BelediyesporÇorum Belediyespor-MuğlasporDiyarbekirspor-GölcüksporBağcılarspor-TurgutlusporSerik Belediyespor-Halide Edip AdıvarsporBucaspor-Anagold 24ErzincansporCizrespor-PayassporTFF 3. Lig'de bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.Gruplarında 1. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son 2'de yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.