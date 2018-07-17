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TFF 3. Lig fikstürü çekildi

Ligde 2018-2019 sezonu 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Kaynak: AA
TFF 3. Lig fikstürü çekildi
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17 Temmuz 2018 16:55
TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 3. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezonun son maçları 4 Mayıs 2019'da yapılacak.

3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup:

Erbaaspor-Ergene Velimeşespor

Şile Yıldızspor-Gebzespor

Hekimoğlu Trabzon-Silivrispor

Batman Petrolspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Yomraspor-Nevşehir Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor-Tire 1922

Erzin Belediyespor-Kozan Belediyespor

Körfezspor-Artvin Hopaspor

2. Grup:

Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka

Sultanbeyli Belediyespor-Alibeyköyspor

Adıyaman 1954-Erokspor

Elaziz Belediyespor-Kemerspor 2003

Yeni Orduspor-Kırşehir Belediyespor

Çatalcaspor-Yeni Altındağ Belediyespor

Bergama Belediyespor-Kızılcabölükspor

Pazarspor-Osmaniyespor

Düzcespor-Ofspor

3. Grup:

Karacabey Birlikspor-Ankara Adliyespor

Bayburt İl Özel İdare-1461 Trabzon

Kocaelispor-Fatsa Belediyespor

Çorum Belediyespor-Muğlaspor

Diyarbekirspor-Gölcükspor

Bağcılarspor-Turgutluspor

Serik Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor

Bucaspor-Anagold 24Erzincanspor

Cizrespor-Payasspor

Statü

TFF 3. Lig'de bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Gruplarında 1. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son 2'de yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.

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