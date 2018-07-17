TFF 3. Lig fikstürü çekildi

TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 3. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezonun son maçları 4 Mayıs 2019'da yapılacak.
3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
1. Grup:
Erbaaspor-Ergene Velimeşespor
Şile Yıldızspor-Gebzespor
Hekimoğlu Trabzon-Silivrispor
Batman Petrolspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Yomraspor-Nevşehir Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor-Tire 1922
Erzin Belediyespor-Kozan Belediyespor
Körfezspor-Artvin Hopaspor
2. Grup:
Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka
Sultanbeyli Belediyespor-Alibeyköyspor
Adıyaman 1954-Erokspor
Elaziz Belediyespor-Kemerspor 2003
Yeni Orduspor-Kırşehir Belediyespor
Çatalcaspor-Yeni Altındağ Belediyespor
Bergama Belediyespor-Kızılcabölükspor
Pazarspor-Osmaniyespor
Düzcespor-Ofspor
3. Grup:
Karacabey Birlikspor-Ankara Adliyespor
Bayburt İl Özel İdare-1461 Trabzon
Kocaelispor-Fatsa Belediyespor
Çorum Belediyespor-Muğlaspor
Diyarbekirspor-Gölcükspor
Bağcılarspor-Turgutluspor
Serik Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor
Bucaspor-Anagold 24Erzincanspor
Cizrespor-Payasspor
Statü
TFF 3. Lig'de bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Gruplarında 1. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.
Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son 2'de yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 3. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezonun son maçları 4 Mayıs 2019'da yapılacak.
3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
1. Grup:
Erbaaspor-Ergene Velimeşespor
Şile Yıldızspor-Gebzespor
Hekimoğlu Trabzon-Silivrispor
Batman Petrolspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Yomraspor-Nevşehir Belediyespor
Büyükçekmece Tepecikspor-Tire 1922
Erzin Belediyespor-Kozan Belediyespor
Körfezspor-Artvin Hopaspor
2. Grup:
Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka
Sultanbeyli Belediyespor-Alibeyköyspor
Adıyaman 1954-Erokspor
Elaziz Belediyespor-Kemerspor 2003
Yeni Orduspor-Kırşehir Belediyespor
Çatalcaspor-Yeni Altındağ Belediyespor
Bergama Belediyespor-Kızılcabölükspor
Pazarspor-Osmaniyespor
Düzcespor-Ofspor
3. Grup:
Karacabey Birlikspor-Ankara Adliyespor
Bayburt İl Özel İdare-1461 Trabzon
Kocaelispor-Fatsa Belediyespor
Çorum Belediyespor-Muğlaspor
Diyarbekirspor-Gölcükspor
Bağcılarspor-Turgutluspor
Serik Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor
Bucaspor-Anagold 24Erzincanspor
Cizrespor-Payasspor
Statü
TFF 3. Lig'de bu sezon 1. Grup 17, 2 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Gruplarında 1. sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.
Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan 3'er takım, 17 takımlı 1. Grup'ta ise son 2'de yer alan 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.
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