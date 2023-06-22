TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar, çekilen kurayla belirlendi

TFF 2.Lig ve 3. Lig'de 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar, çekilen kurayla belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF 2. Lig ve 3. Lig'de gruplar, çekilen kurayla belirlendi
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22 Haziran 2023 19:01
TFF 2.Lig ve 3.Lig'de yeni sezon için grup kuraları çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen TFF Genel Kurulu Toplantısı'nın ardından kura çekimi yapıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

TFF. 2. Lig'de sezon 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de ise 9-10 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak normal sezon, 27 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

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