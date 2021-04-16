TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu
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16 Nisan 2021 15:14
TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Nisan Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan

16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam



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