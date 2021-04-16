TFF 1. Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: Hakan Ceylan
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Erkan Özdamar
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Akhisarspor-Altınordu: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 İstanbulspor-Menemenspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: Emre Kargın
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: Yiğit Arslan
16.00 Altay-Adanaspor: Cihan Aydın
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Kadir Sağlam