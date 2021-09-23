Terim'in o tepkisi; 'Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?'

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 yenildi. Maçta zaman zaman gerginlikler yaşandı.İlk yarıda Galatasaraylı Oğulcan ve geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bu sezon Kayserispor'a geri dönüş yapan Mensah arasında gerginlik yaşandı.Oğulcan Çağlayan ile Bernard Mensah ilk yarıdaki bir pozisyonun ardından diyaloğa girdi. İkilinin diyaloğu sertleşince mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim pozisyona tepki gösterdi. Kayserisporlu İbrahim Akdağ da Fatih Terim'le bir diyaloğa girdi. Tam da bu sırada çileden çıkan Fatih Terim, İbrahim Akdağ'a, 'Sana ne oluyor, hayırdır sen kimsin?' dedi. İbrahim bu sözlerin ardından tartışmayı uzatmadan sahaya döndü.