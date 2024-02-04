Tenis Federasyonu eski başkanı Şadi Toker'den acı haber

1997-2000 yılları arasında Türkiye Tenis Federasyonunun başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenis Federasyonu eski başkanı Şadi Toker'den acı haber
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04 Şubat 2024 13:53
Türkiye Tenis Federasyonunun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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