Tekvandoda 3 madalya garantilendi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocular Merve Dinçel, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber yarı finale yükseldi.



Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda tekvando müsabakaları başladı. Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıktı.



Çeyrek final karşılaşmalarında Merve Dinçel, Sırp Vanja Stankovic'i, Hatice Kübra İlgün ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Markella Teggeri'yi yenerek yarı finale kaldı.



Son 16 turunda Libya'dan Najimuldin Birzeeq, çeyrek finalde Karadağ'dan Zinedin Becovic'i mağlup eden Hakan Reçber de adını yarı finale yazdırdı.



Yarı finale yükselen Merve Dinçel, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, böylece bronz madalyayı garantiledi.



Avrupa şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli ise çeyrek finalde Faslı Ayoub Bassel'e mağlup olarak elendi.



Tekvando müsabakalarının ilk gününde söz konusu dört sıklette yarı final ve final karşılaşmaları akşam seansında yapılacak.





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