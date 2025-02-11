Teknik direktör Mustafa Dalcı, istikrar yakalamakta zorlanıyor

MKE Ankragücü ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan 51 yaşındaki teknik direktör, kariyeri boyunca görev yaptığı takımlarda ortalama 15 maça çıkabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Teknik direktör Mustafa Dalcı, istikrar yakalamakta zorlanıyor
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11 Şubat 2025 19:07
 Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın görev yaptığı takımlardaki maç ortalaması dikkati çekiyor.

MKE Ankaragücü ile 4. kez anlaşan Mustafa Dalcı, sarı-lacivertli kulüpte daha önce toplam 57 karşılaşmaya çıktı. MKE Ankaragücü'ne ilk gelişinde "geçici teknik direktörlük görevinde" 12 karşılaşmada görev alan Mustafa Dalcı, sonrasında ise teknik direktör olarak 3 karşılaşmada kulübede yer aldı.

Başkent ekibinde 2021-22 sezonunda yeniden göreve getirilen Mustafa Dalcı, 42 maç görevde kaldı ve MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

Dalcı'nın Süper Lig'in 2022-23 sezonundaki ilk 3 maçın ardından görevden alındığı sarı-lacivertli kulüple yolları, 2024-25 sezonunda yeniden kesişti. Başkent ekibi, 23. haftadaki 1-0'lık İstanbulspor yenilgisinin ardından Dalcı'yı tekrar takımın başına getirdi.


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