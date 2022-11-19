Tayyip Talya Sanuç: 'Benim için başlangıç'

Çekya karşısında ilk kez Milli formayı giyen Tayyip Talha Sanuç, karşılaşma sonrası konuştu.



Başarılı savunmacı elde edilen galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Gösterilen misafirperverlik için Gaziantep halkına teşekkür eden Sanuç, şöyle konuştu:



"Güzel bir destek vardı. Geldiğimiz günden beri bize karşı çok sıcak kanlı davrandılar. Bu güzel galibiyeti de onlara armağan ediyorum. Benim için de özel bir maçtı, ilk milli formamdı. Çok mutluyum. Bunu benim için bir başlangıç olarak görüyorum. İnşallah daha nice başarılı maçlara."



Sanuç, milli formayı ilk kez giymesiyle ilgili bir soruya, "Çok mutlu ve gururluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Ama bu sadece bir başlangıç. Bundan sonra daha çok çalışacağım ve milli formayı temsil etmek için mücadele edeceğim." diye yanıt verdi.





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