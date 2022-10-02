Tayyip Talha Sanuç: 'Çok iyi sinyaller verdik'

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 0-0 biten Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.



Genç futbolcu, "İlk derbimdi, çok özeldi. Takım için elimden geleni yaptım. Taraftar bizi çok iyi destekledi. Çok iyi sinyaller verdik. Gol yememeden bitirdik, bu önemli bir şey. Önümüzdeki hafta galibiyetlerle devam edeceğiz." dedi.



Tayyip Talha, sözlerini, "Hocamız yüreğimizle oynamamız gerektiğini söyledi. Umarım formanın hakkını vermişimdir." ifadeleriyle tamamladı.





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