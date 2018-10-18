Taylor: "Thibs ile kararımız kesin, takas olacak"

İLGİLİ VİDEO

Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor, Tom Thibodeau'nun Jimmy Butler durumunu nasıl ele aldığını değerlendirdi.Taylor'ın açıklamaları şöyleydi:Thibodeau'nun koltuğunun sallantıda olup olmadığı durumu sorulduğunda, Taylor şöyle konuştu:Taylor ayrıca Thibodeau'yu 2016 yılında işe aldığı için memnun olup olmadığı sorulduğunda ise, şu yanıtı verdi: