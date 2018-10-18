Taylor: "Thibs ile kararımız kesin, takas olacak"

Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor, Tom Thibodeau'nun Jimmy Butler durumunu nasıl ele aldığını değerlendirdi.
Taylor'ın açıklamaları şöyleydi: "Bence bir sorun yok. Başlangıçta Butler, Thibodeau'ya ayrılmak istediğini söylediğinde, Tom'un Jimmy'yi burada tutmak için her şeyi yaptığını biliyor ve bunu anlıyorum. Yakın ilişkileri var. Onu buraya Thibs getirdi, böylece burada kalacaktı. Ama Jimmy'yi dinledikten sonra Thibs ve ben bir takas aramamız gerektiğini anladık."
Thibodeau'nun koltuğunun sallantıda olup olmadığı durumu sorulduğunda, Taylor şöyle konuştu: "Hayır, hayır. Şu anda maçları yapmaya başladığımız için ondan tek istediğim koçluğa konsantre olması. Genel menajer Scott Layden herhangi bir takasın mevcut olup olmadığını inceleyecek."
Taylor ayrıca Thibodeau'yu 2016 yılında işe aldığı için memnun olup olmadığı sorulduğunda ise, şu yanıtı verdi: "Evet, evet, iyi bir koç ve ona inancım var."