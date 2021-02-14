Taylan Antalyalı ilk kez yedek kulübesinde

Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde oturdu.



Taylan, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon Süper Lig'de 23 müsabakanın 22'sinde, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 karşılaşmanın tamamında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın 2'sinde forma giydi.



Tüm maçlara ilk 11'de başlayan Taylan, forma giymediği karşılaşmalarda ise kart cezası veya farklı nedenlerden dolayı kadroya giremedi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kadroda bulduğu bir müsabakaya ilk 11'de başlamadı.







