Tatum: "İlk yarıda sayı atamadım, bu kabul edilemez..."

Boston Celtics'in yıldızları Jayson Tatum ve Jaylen Brown ile başantrenör Brad Stevens, Boston'ın geçtiğimiz gece Doğu Konferansı Finalleri 4. maçında Miami Heat'e 112-109 mağlup olması sonrasında konuştular.



Karşılaşmayı 28 sayı ile bitiren, fakat tüm bu sayıları, kötü geçirdiği bir ilk yarı sonrasında ikinci yarıda bulan Tatum, kaybetmelerinin sebebini kendisi için şu şekilde açıkladı:



"Yeterince agresif değildim. İlk yarıda sayı atamadım. Bu kabul edilemez. Yani daha iyi oynamam gerektiğini biliyordum ve ben de bunu yapmaya çalıştım."



"BÜYÜK OYUNCULAR İÇİN 1-2 ŞUT YETİYOR"



Celtics koçu Stevens, Tatum'un ilk yarısının neden standardının çok dışında olduğu sorulduğunda, şunları söyledi:



"Basketbol böyledir. Bunu fazla basitleştirmek istemem, ama hepimiz, günümüzde olduğumuzu düşünmediğimiz maçlar geçirmişizdir. Sonra ilk yarıda soyunma odasına gidip - ya da en azından bunu yapan büyük oyuncular görmüşsünüzdür - kafalarını sıfırlayan ve bir şut soktuğunu gördükten sonra açılabilen oyuncular oluyor."



"Sanırım Jayson'ın görmesi gereken tek şey de buydu. İkinci yarıda çok daha iddialı, çok daha agresifti. Ama muhtemelen bu konuda kendini çok daha iyi hissettiği içindir. Her ne sebeple olursa olsun, ilk yarıda sadece şutunun girmesi konusunda sıkıntı çektiğini düşündüm ve büyük bir oyuncunun kendine olan güvenini kazanmak için, sadece bir veya iki kez şut sokması yeterli oluyor."



"KEŞKE BAŞTAN BÖYLE OYNASAYDIK"



Tatum, Boston'a ilk yarıda ne olduğuna dair bir açıklaması olup olmadığı sorulduğunda ise şu açıklamaları yaptı:



"Hayır, yok. Keşke olsaydı. Basit olan cevap, sadece daha iyi olmamız gerektiği. Neyin kritik olduğunu biliyoruz ve komple bir oyun oynamalıyız. Ya kazanacağız, ya da eve döneceğiz. Keşke baştan böyle oynasaydık. Bir çok sorumluluğu üstleniyorum, ilk yarıda kendim gibi oynamamıştım. Bu yüzden maç başında her iki tarafta da daha iyi olmalıyım."



"BİR ARADA KALMAMIZ LAZIM"



Brown'ın açıklamaları şunlardı:



"Kesinlikle birbirimize bağlı kalmalı ve sonuna kadar savaşmalıyız. Bence bu organizasyonu temsil etmek, kendimizi temsil etmek, ailelerimizi temsil etmek, birlikte kalmak ve sıkı oynamak için yapabileceğimiz en iyi şey budur. Ve bence herkes bir bu sonucun bir parçasıdır.



"Bir arada kalmazsak ve ayrı düşersek, bu bizim için iyi bir görünüm olmaz. Bu anlarda tek mesele, birlikte kalmak ve birbirimizin arkasını kollamaktır. Maç kasedini izlemeyi dört gözle bekliyorum. Arkadaşlarlarla ve koçumuzla bu videoları izleyip, sonra da sonraki maçta beraber savaşmayı dört gözle bekliyorum."



