Taraftara yumruk atan Ajaxlı Steven Berghuis, özür diledi

Taraftara fiziksel şiddette bulunan Ajaxlı futbolcu Steven Berghuis, yaptığı açıklamada özür diledi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Taraftara yumruk atan Ajaxlı Steven Berghuis, özür diledi
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29 Mayıs 2023 15:58
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 15:59
Hollanda Eredivise'de Ajax forması giyen Steven Berghuis, taraftara fiziksel şiddet uyguladığı video görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

 Ligin 34. ve son haftasında takımının konuk olduğu Twente'ye 3-1 yenilmesinin ardından takım otobüsüne binmeden önce Berghuis'in bir taraftara yumruk attığı video, ülke kamuoyunda gündeme oturdu.

TAKIM ARKADAŞINA IRKÇILIK YAPILDI, YUMRUK ATTI 

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, bir taraftarın, takım arkadaşı Brian Brobbey'e ırkçı hakarette bulunması nedeniyle sinirlerine hakim olamayan Berghuis, söz konusu eylemi gerçekleştirdi.

Konu hakkında yazılı açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, "Eylemim nedeniyle pişmanım. Bunu yapmamalıydım. İnsanlar, herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyor. Olanları kabullendim. Hareketim, hiçbir şeyi çözmedi. Ajax formasıyla topluma örnek olan bir futbolcu olarak, yaptığım hoş değildi. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı'nda 45 maçta görev alan Berghuis, bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan Ajax'ta tüm kulvarlarda 42 maçta 11 gole imza attı.

 

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