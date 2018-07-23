Sutopunda 'farklı mağlubiyet' açıklaması

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda alınan farklı mağlubiyetler nedeniyle eleştirilen milli takımların genç sporculardan oluştuğunu ve gelecek adına umutlu olduklarını belirtti.Akgün, erkek ve kadın milli takımların İspanya'da devam eden Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda aldığı kötü sonuçlara yönelik yapılan eleştiriler üzerine yazılı açıklamada bulundu.Başkan Akgün, eleme müsabakalarında Türkiye'nin kadınlarda 20 ülke arasında ilk 12, erkeklerde ise 27 ülke arasında ilk 16'da yer alarak, Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdiğini ifade etti.İki yılda bir düzenlenen şampiyonaya erkeklerde 2010, 2012, 2016 ve 2018; kadınlarda ise 2016 ve 2018 yıllarında katılma hakkı elde ettiklerini ve böylece son dönemde bu büyük organizasyonda Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:"Önceki yıllarda hep B kategorilerinde oynayıp, finallere katılamadığımızı da belirtmek isterim. Şu anda İspanya'da yer alan takımlara baktığımızda hem kadınlar hem de erkeklerde katılım başarısını gösteren ilk 11 ülkeden biriyiz. Bu durumun ülkemizde takım sporları açısından değerlendirildiğinde iyi bir aşama olduğunu düşünüyorum.Tabii ki grup müsabakalarında takımlarımızın aldığı skorlar iyi değil ancak bir hususu belirtmek gerekir. Gelecek yılların milli takımlarını oluşturabilmek adına teknik ekibimizin görüşleri doğrultusunda hem kadın hem de erkek milli takımlarımızın gençleştirildiğini, kadınların yaş ortalamasının 19, erkeklerin yaş ortalamasının da 22 olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu genç kadroyla gerek kadınlarda, gerekse erkeklerde elemeleri geçerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edilmiştir. Bu başarıyı elde eden milli takım sporcularımız ve teknik kadro büyük bir işe imza atmışlardır. Bu genç kadronun yaptıklarının gelecek yıllar için ümit vadettiğini düşünüyorum. "Akgün, Avrupa Şampiyonası'nda yer alan erkek takımların tamamına yakınının profesyonel sutopu oyuncularından oluştuğuna işaret ederek, "Bizimle birlikte 3 ülke amatör olarak oynamaktadır. Buna rağmen milli takımımız son 5 Avrupa Şampiyonası'nın 4'üne katılıma başarısı göstermiştir. Kadın milli takımımızın rakiplerine baktığımızda, hiç değişmeyen Avrupa'nın ilk 6'sı (Hollanda, İtalya, Macaristan, Yunanistan, İspanya ve Rusya) ile aynı düzeyde değiliz. Bu ilk 6 dışında kadın milli takımımız her ülkeyle dişe diş mücadele edecek düzeye gelmiştir." ifadelerini kullandı.Milli takımların en iyi şekilde şampiyonalara hazırlanabilmesi için federasyon imkanlarını maksimum derecede kullandıklarını belirten Akgün, şunları kaydetti:"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın bütçe desteğiyle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Milli takımımıza sponsor bulunması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Sponsor olması durumunda daha başarılı sonuçlar alacağımıza inancımız tamdır.Sonuç olarak, milli takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadeleleri devam etmektedir. Şampiyona sona erdiğinde milli takımlarımızın aldığı sonuçlar hem idari hem de teknik açıdan yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve gelecek yıllarda sutopunun başarısı için gerekli tedbirler alınacaktır."