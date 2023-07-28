Süper Lig tarihinin lideri Fenerbahçe

Süper Lig'de mücadele edecek 20 takımın kuruluş tarihleri, oynadığı maçlar, galibiyetleri, beraberlikleri, mağlubiyetleri, topladıkları puanlar, attıkları ve yedikleri gollerin istatistiklerine bakıldığında bir çok veri çıkıyor. Lig tarihinde 74 takım mücadele ederken sadece 6 şampiyon çıktı. Bu takımlardan 5'i bu sezon Süper Lig'de mücadele edecekken Bursaspor küme düştü. Pendikspor ise itarihinde ilk defa Süper Lig'de yer alacak.
Ligde 19 kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 olsa da sarı-lacivertli kulübün kurulduğu yıllarda Balkan Savaşı olması nedeniyle resmi tescili 1913 yılında yapılabildi. Tarihinde Süper Lig'de 2 bin 158 maç oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 1231 galibiyet, 562 beraberlik ve 365 kez yenilgi alırken 4 bin 255 puan topladı. Sarı-lacivertliler 3 bin 845 gol atarken, kalesinde bin 906 gol gördü.
GALATASARAY EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM
Son şampiyon Galatasaray'ın Süper Lig'de 23 şampiyonluğu bulunuyor. 1 Ekim 1905 tarihinde Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, 1905 tarihinde dernekler yasası bulunmadığından yasal olarak tescil edilemedi. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Sarı-kırmızılılar, tarihinde 2 bin 158 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 1221 galibiyet, 541 kez berabere kalırken, 396 maçı kaybetti ve 4 bin 204 puan topladı. Galatasaray 3 bin 806 gol atarken, kalesinde bin 906 gol gördü.
BEŞİKTAŞ BİN 170 GALİBİYET ALDI
Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'ın kuruluş tarihi 3 Mart 1903. Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla faaliyete başlayan siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü adıyla 13 Ocak 1910 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. Sonrasında adı Beşiktaş Jimnastik Kulübü olan siyah-beyazlılar tarihinde 2 bin 156 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda bin 170 galibiyet, 587 beraberlik, 399 yenilgi aldı. Beşiktaş, rakip filelere 3 bin 558 gol atarken, kalesini bin 865 gole kapatamadı.
Trabzonspor'un kuruluş tarihi 2 Ağustos 1967. İlk olarak 1966 yılında 3 amatör takımın birleşmesiyle kurulan Trabzonspor Gençlik Spor Kulübü'ne açılan dava sonucunda feshedildi. Yeniden yapılan genel kurulda bordo-mavililer, 4 kulübün birleşmesiyle resmileşti ve 2 Ağustos 1967 yılında adı Trabzonspor oldu. Süper Lig'de 7 şampiyonluğu bulunan Karadeniz ekibi, tarihinde bin 648 maç oynadı. Bu maçlarda 822 galibiyet, 451 beraberlik ve 375 yenilgi aldı. 2 bin 917 puan topladı. Trabzonspor, 2 bin 575 gol atarken, kalesinde bin 624 gol gördü.
BAŞKENT'İN SÜPER LİG'DEKİ TEK TEMSİLCİSİ: ANKARAGÜCÜ
Başkent'in Süper Lig'deki tek takımı MKE Ankaragücü Kulübü 31 Ağustos 1910 yılında kuruldu. İstanbul'da Turan Sanatkarangücü olarak kurularak 1920 yılında Ankara'ya taşındı. İki takım 1923-24 sezonuna birleşti ve Anadolu-Turan Sanatkarangücü ismini aldı. Başkentin sarı-lacivertli takımı, Ankaragücü adını 1933 yılında aldı ve o tarihten itibaren Süper Lig tarihinde bin 736 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 546 galibiyet, 498 beraberlik, 692 yenilgi elde eden Ankaragücü, 2 bin 136 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip bin 989 gol atarken, kalesinde 2 bin 323 gol gördü.
Samsunspor'u oluşturan kulüplerin birleştiği yıl 1927. Kulübün esas kuruluş yılının 1927 olmasına rağmen profesyonelliğe başvurduğu tarih olan 30 Haziran 1965 olarak işlendi ve 19 Temmuz 1965 tarihinde onaylandı. Süper Lig tarihinde 986 maç oynayan Samsunspor, bu maçlarda 319 galibiyet, 254 beraberlik, 413 yenilgi ile bin 211 puan topladı. Beyaz-kırmızılılar, bin 92 gol atarken, kalesinde bin 305 kez gol gördü.
3 amatör takımın bir araya gelerek 2 Temmuz 1966 yılında kurulan Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 932 maç oynadı. Akdeniz takımı, 298 galibiyet, 298 beraberlik, 386 yenilgi ile bin 142 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, bin 116 gol atarken kalesinde bin 350 gol gördü.
İstanbulspor Kulübü kuruluşunda üç farklı isim ile faaliyetlerde bulundu. 1925 yılında İstanbulspor olarak anıldı ve resmi olarak 4 Ocak 1926 yılında kuruldu. 1990 yılında İstanbulspor A.Ş oldu. İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde 792 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 249 galibiyet, 234 beraberlik, 309 yenilgi ile 981 puan topladı. Sarı-siyahlılar 902 gol atarken, kalesinde bin 8 gol gördü.
KURULUŞ TARİHİ OLARAK EN ESKİ TAKIMLARDAN BİRİ KONYASPOR
Kuruluş tarihi ile Süper Ligin eski takımlarından olan Konyaspor Kulübü, 22 Haziran 1922 tarihinde kuruldu. Kulüp 22 Haziran 1922 tarihinde Konya Gençlerbirliği adıyla kuruldu. 1965 yılında ise üç amatör takım birleşerek Konyaspor adını aldı. Konyaspor, Süper Lig tarihinde 750 maça çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, 239 galibiyet, 217 beraberlik, 294 yenilgi ile 934 puan topladı. Konyaspor bu karşılaşmalarda rakip filelere 910 gol atarken, kalesinde bin 55 gol gördü.
Ligde 19 kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 olsa da sarı-lacivertli kulübün kurulduğu yıllarda Balkan Savaşı olması nedeniyle resmi tescili 1913 yılında yapılabildi. Tarihinde Süper Lig'de 2 bin 158 maç oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 1231 galibiyet, 562 beraberlik ve 365 kez yenilgi alırken 4 bin 255 puan topladı. Sarı-lacivertliler 3 bin 845 gol atarken, kalesinde bin 906 gol gördü.
GALATASARAY EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM
Son şampiyon Galatasaray'ın Süper Lig'de 23 şampiyonluğu bulunuyor. 1 Ekim 1905 tarihinde Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, 1905 tarihinde dernekler yasası bulunmadığından yasal olarak tescil edilemedi. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Sarı-kırmızılılar, tarihinde 2 bin 158 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 1221 galibiyet, 541 kez berabere kalırken, 396 maçı kaybetti ve 4 bin 204 puan topladı. Galatasaray 3 bin 806 gol atarken, kalesinde bin 906 gol gördü.
BEŞİKTAŞ BİN 170 GALİBİYET ALDI
Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'ın kuruluş tarihi 3 Mart 1903. Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü adıyla faaliyete başlayan siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü adıyla 13 Ocak 1910 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü oldu. Sonrasında adı Beşiktaş Jimnastik Kulübü olan siyah-beyazlılar tarihinde 2 bin 156 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda bin 170 galibiyet, 587 beraberlik, 399 yenilgi aldı. Beşiktaş, rakip filelere 3 bin 558 gol atarken, kalesini bin 865 gole kapatamadı.
Trabzonspor'un kuruluş tarihi 2 Ağustos 1967. İlk olarak 1966 yılında 3 amatör takımın birleşmesiyle kurulan Trabzonspor Gençlik Spor Kulübü'ne açılan dava sonucunda feshedildi. Yeniden yapılan genel kurulda bordo-mavililer, 4 kulübün birleşmesiyle resmileşti ve 2 Ağustos 1967 yılında adı Trabzonspor oldu. Süper Lig'de 7 şampiyonluğu bulunan Karadeniz ekibi, tarihinde bin 648 maç oynadı. Bu maçlarda 822 galibiyet, 451 beraberlik ve 375 yenilgi aldı. 2 bin 917 puan topladı. Trabzonspor, 2 bin 575 gol atarken, kalesinde bin 624 gol gördü.
BAŞKENT'İN SÜPER LİG'DEKİ TEK TEMSİLCİSİ: ANKARAGÜCÜ
Başkent'in Süper Lig'deki tek takımı MKE Ankaragücü Kulübü 31 Ağustos 1910 yılında kuruldu. İstanbul'da Turan Sanatkarangücü olarak kurularak 1920 yılında Ankara'ya taşındı. İki takım 1923-24 sezonuna birleşti ve Anadolu-Turan Sanatkarangücü ismini aldı. Başkentin sarı-lacivertli takımı, Ankaragücü adını 1933 yılında aldı ve o tarihten itibaren Süper Lig tarihinde bin 736 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 546 galibiyet, 498 beraberlik, 692 yenilgi elde eden Ankaragücü, 2 bin 136 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip bin 989 gol atarken, kalesinde 2 bin 323 gol gördü.
Samsunspor'u oluşturan kulüplerin birleştiği yıl 1927. Kulübün esas kuruluş yılının 1927 olmasına rağmen profesyonelliğe başvurduğu tarih olan 30 Haziran 1965 olarak işlendi ve 19 Temmuz 1965 tarihinde onaylandı. Süper Lig tarihinde 986 maç oynayan Samsunspor, bu maçlarda 319 galibiyet, 254 beraberlik, 413 yenilgi ile bin 211 puan topladı. Beyaz-kırmızılılar, bin 92 gol atarken, kalesinde bin 305 kez gol gördü.
3 amatör takımın bir araya gelerek 2 Temmuz 1966 yılında kurulan Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 932 maç oynadı. Akdeniz takımı, 298 galibiyet, 298 beraberlik, 386 yenilgi ile bin 142 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, bin 116 gol atarken kalesinde bin 350 gol gördü.
İstanbulspor Kulübü kuruluşunda üç farklı isim ile faaliyetlerde bulundu. 1925 yılında İstanbulspor olarak anıldı ve resmi olarak 4 Ocak 1926 yılında kuruldu. 1990 yılında İstanbulspor A.Ş oldu. İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde 792 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 249 galibiyet, 234 beraberlik, 309 yenilgi ile 981 puan topladı. Sarı-siyahlılar 902 gol atarken, kalesinde bin 8 gol gördü.
KURULUŞ TARİHİ OLARAK EN ESKİ TAKIMLARDAN BİRİ KONYASPOR
Kuruluş tarihi ile Süper Ligin eski takımlarından olan Konyaspor Kulübü, 22 Haziran 1922 tarihinde kuruldu. Kulüp 22 Haziran 1922 tarihinde Konya Gençlerbirliği adıyla kuruldu. 1965 yılında ise üç amatör takım birleşerek Konyaspor adını aldı. Konyaspor, Süper Lig tarihinde 750 maça çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, 239 galibiyet, 217 beraberlik, 294 yenilgi ile 934 puan topladı. Konyaspor bu karşılaşmalarda rakip filelere 910 gol atarken, kalesinde bin 55 gol gördü.