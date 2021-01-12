Süper Lig, hoca değişikliğinde kendini aştı

Süper Lig'de geride kalan haftalarda 10 farklı kulüpte 13 teknik direktör değişikliği yaşanırken ligimiz bu alanda Avrupa'nın 20 büyük liginin içerisinde zirvede yer aldı.



EN ÇABUK AYRILAN BUZ



Süper Lig'de teknik direktör değişiklikleri sürüyor. Son olarak Göztepe'den İlhan Palut ve Gaziantep'ten Sumudica ile yollar ayrılırken, Süper Lig Avrupa'nın 20 büyük ligi içerisinde şu ana kadar en fazla hoca değiştiren organizasyon olmayı başardı. 10 farklı kulübün 13 kez hocalarıyla yollarını ayırma tercihinde bulunduğu ligde en az süre alan teknik adamlar Kasımpaşa'da görev süresi 11 gün süren İrfan Buz ile BB Erzurumspor'dan 19 günde ayrılan Hüseyin Çimşir oldu.



YAKINIMIZA YAKLAŞAN YOK



Ligimizde yaşanılan teknik direktör değişiklerinin sayısı Avrupa ile kıyaslandığında ise yakınımıza yaklaşan ülke bile bulunmuyor. Zirvedeki 20 lig içerisinde bu alanda çift haneli basamaklara ulaşan tek ülke Türkiye olurken, ikinci sırada 9 hamle ile Belçika, üçüncü sırada da 8 teknik adam değişikliği ile Yunanistan yer aldı. Portekiz ve Hırvatistan 1. liglerinde ise 7'şer değişiklik yaşandı. En az değişiklik ise İngiltere ve İsviçre'de oldu: 1



GEÇTİĞİMİZ SEZON 20 DEĞİŞİKLİK



Bu sezon 21 takımlı olmanın da etkisiyle kulüpler, teknik direktör kıyımlarını daha da arttırırken ulaşılan değerde son yılların ortalamasının da üstüne çıkıldı. Öyle ki 4 takım ikişer kez teknik direktör değişikliğine bile gitti. Son olarak görevden ayrılan isimler ise Gaziantep'te Sumudica, Göztepe'de ise İlhan Palut oldu. Geçen sezon ligde yer alan takımlar toplamda 20 hoca değişikliği yaparken, 2018-19'da 19, 2017-18 sezonunda ve 2016-2017 sezonunda ise 18 değişiklik gerçekleşmişti.



