Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki maçla başlayacak. Sezonun ilk haftası öncesinde iddaa'da oranlar belli oldu.
Futbol tutkunlarına kazandıran iddaa'da ilk hafta oranları şimdiden heyecan yarattı. Heyecanı Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da yaşamak isteyenler, yine EN KRAL oranlarla daha fazla kazanç sağlayacak.
Kuponuna 1 maç ekle %5, 2 maç ekle %10, 3 maç ekle %16, 4 maç ekle %22 daha fazla kazan.
İstanbulspor - Trabzonspor
4,54 - 3.53 - 1.59
Beşiktaş - Kayserispor
1.49 - 3.88 - 4.90
Antalyaspor - Galatasaray
2.62 - 3.19 - 2.28
Fenerbahçe - Ümraniyespor
1.32 - 4.46 - 6.69
Sivasspor - Gaziantep
1.96 - 3.22 - 3.18
Giresunspor - Adana Demirspor
2.61 - 3.10 - 2.34
Karagümrük - Alanyaspor
2.45 - 3.19 - 2.43
Başakşehir - Kasımpaşa
1.84 - 3.26 - 3.52
Ankaragücü - Konyaspor
2.81 - 3.24 - 2.13
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLA!
Futbol tutkunlarına kazandıran iddaa'da ilk hafta oranları şimdiden heyecan yarattı. Heyecanı Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da yaşamak isteyenler, yine EN KRAL oranlarla daha fazla kazanç sağlayacak.
Kuponuna 1 maç ekle %5, 2 maç ekle %10, 3 maç ekle %16, 4 maç ekle %22 daha fazla kazan.
İstanbulspor - Trabzonspor
4,54 - 3.53 - 1.59
Beşiktaş - Kayserispor
1.49 - 3.88 - 4.90
Antalyaspor - Galatasaray
2.62 - 3.19 - 2.28
Fenerbahçe - Ümraniyespor
1.32 - 4.46 - 6.69
Sivasspor - Gaziantep
1.96 - 3.22 - 3.18
Giresunspor - Adana Demirspor
2.61 - 3.10 - 2.34
Karagümrük - Alanyaspor
2.45 - 3.19 - 2.43
Başakşehir - Kasımpaşa
1.84 - 3.26 - 3.52
Ankaragücü - Konyaspor
2.81 - 3.24 - 2.13
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI İÇİN TIKLA!
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