Süper Lig'de gole sevinirken sakatlık; Leroy Fer!

Süper Lig'de İstanbulspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Leroy Fer, 90. dakikada Joao Novais'in penaltıdan attığı gole sevinirken sakatlık yaşadı.Leroy Fer gol sevincinin ardından yarı sahasına koşarken bir anda kendini yerde buldu.33 yaşındaki Hollandalı futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından kısa süre tedavi oldu ve oyuna devam etti.