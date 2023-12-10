Süper Lig'de gole sevinirken sakatlık; Leroy Fer!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un tecrübeli ismi Leroy Fer ilginç bir sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de gole sevinirken sakatlık; Leroy Fer!
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10 Aralık 2023 15:29
Son güncelleme 10 Aralık 2023 15:57
Süper Lig'de İstanbulspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Leroy Fer, 90. dakikada Joao Novais'in penaltıdan attığı gole sevinirken sakatlık yaşadı.

Leroy Fer gol sevincinin ardından yarı sahasına koşarken bir anda kendini yerde buldu.

33 yaşındaki Hollandalı futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından kısa süre tedavi oldu ve oyuna devam etti.



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