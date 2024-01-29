Phoenix Suns ekibinin, Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'i kadrosuna katabileceğinden "emin olduğu" iddia edildi.



PHNX Sports'tan Gerald Bourguet, Suns'ın Bridges'i takip ettiğini ve kendisini alabileceğinden oldukça emin olduğunu söyledi:



"İlk olarak PHNX Suns Podcast'te ve daha sonra bu hafta başında PHNX'in büyük takas senaryoları makalesinde bildirildiği gibi, Suns'ın Miles Bridges'e olan ilgisi gerçek. Bu durum o zamandan bu yana birçok başka yayın organı tarafından da doğrulanmıştı ve ateş olmayan yerden duman çıkmaz.



Asıl soru, Phoenix'in aile içi şiddet ve çocuk istismarı ile suçlanan bir oyuncuyu takaslamanın getireceği kaçınılmaz halkla ilişkiler kabusuna hazır olup olmadığıdır. Duruma yakın bir kaynak, Suns'ın son takas günü öncesinde Bridges için bir anlaşma yapabileceğinden oldukça emin olduğunu belirtti."



Pek çok Suns taraftarı, 25 yaşındaki oyuncunun olası takasından duyduğu rahatsızlığı sosyal medyada dile getirmişti.



Bridges, 3 Kasım 2022'de çocuğunun ebeveynini yaralaması nedeniyle yapılan aile içi şiddet suçlamasına itirazda bulunmamış ve herhangi bir hapis cezası olmaksızın üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı. Bridges'in, aile içi şiddet mahkemesi kararının ihlal edildiği iddiasıyla 20 Şubat'ta bir davası da bulunuyor.



NBA, olay nedeniyle Hornets forvetine 30 maç uzaklaştırma cezası vermişti.



Bridges bu sezon çıktığı 33 maçta 20.8 sayı, 7.2 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakaladı.



Suns ise şu anda sezonda 26-20'lik derecesiyle Batı Konferansı'nın altıncı sırasında yer alıyor.



