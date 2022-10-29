Stuttgart, Augsburg'u son dakikada yıktı

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Michael Wimmer'in ekibi Stuttgart ile Enrico Maassen'in yönetimindeki Augsburg karşı karşıya geldi.



Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele 2-1 Stuttgart'ın galiba sona ererken, maçın ilk golü konuk ekip Augsburg'dan 4. dakikada Florian Niederlechner'in ayağından geldi. Ev sahibi Stuttgart'ın golleri ise 15. dakikada Serhou Guirassy ve 90. dakikada Waldemar Anton'dan geldi.



Augsburg'da sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla beraber konuk ekip Augsburg 14 puanda kalırken, ev sahibi Stuttgart 11 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart deplasmanda Mönchengladbach'a konuk olurken, Augsburg evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.



Görsel kaynak: Stuttgart Twitter





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