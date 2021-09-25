STRASBOURG - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN

Fransa Ligi'nin 6. hafasında Lille, Strasbourg deplasmanına çıkıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Strasbourg'un galibiyetine 2,50'lik oran verilirken Lille'in galibiyetine 2,27 ve beraberliğe ise 2,70'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,98 olarak bültende yer aldı.Mücadelede ilk golü Strasbourg'un atmasına 1,83'lük oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,79 ve gol olmaz seçeneğine ise 6,50'lik oran açıklandı.Strasbourg ile Lille'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,72 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,70 ile duyuruldu.300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!