Strasbourg - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

Strasbourg ile Lille Fransa Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Strasbourg - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da
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25 Eylül 2021 10:45
Fransa Ligi'nin 6. hafasında Lille, Strasbourg deplasmanına çıkıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Strasbourg'un galibiyetine 2,50'lik oran verilirken Lille'in galibiyetine 2,27 ve beraberliğe ise 2,70'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,98 olarak bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Strasbourg'un atmasına 1,83'lük oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,79 ve gol olmaz seçeneğine ise 6,50'lik oran açıklandı.

KARŞILŞIKLI GOL VAR MI?

Strasbourg ile Lille'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,72 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,70 ile duyuruldu.

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