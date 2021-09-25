Fransa Ligi'nin 6. hafasında Lille, Strasbourg deplasmanına çıkıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Strasbourg'un galibiyetine 2,50'lik oran verilirken Lille'in galibiyetine 2,27 ve beraberliğe ise 2,70'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,98 olarak bültende yer aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Strasbourg'un atmasına 1,83'lük oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,79 ve gol olmaz seçeneğine ise 6,50'lik oran açıklandı.
KARŞILŞIKLI GOL VAR MI?
Strasbourg ile Lille'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,72 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,70 ile duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Strasbourg'un galibiyetine 2,50'lik oran verilirken Lille'in galibiyetine 2,27 ve beraberliğe ise 2,70'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,51 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,98 olarak bültende yer aldı.
STRASBOURG - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Mücadelede ilk golü Strasbourg'un atmasına 1,83'lük oran verilirken ilk golü Lille'in atmasına 1,79 ve gol olmaz seçeneğine ise 6,50'lik oran açıklandı.
KARŞILŞIKLI GOL VAR MI?
Strasbourg ile Lille'in karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,72 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,70 ile duyuruldu.
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