Stephen A.: "Booker'ın Phoenix'te kalacağı konusunda ikna olmuş değilim"

Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, Devin Booker'ın Phoenix Suns ile geleceği konusunda neden ikna olmadığını açıkladı.



Booker, maç başına 22.3 sayı, 4.7 asist ve 3.6 ribaund kariyer ortalamaları bulunan, ligdeki yıldız oyunculardan biri konumunda. Ne yazık ki, Suns ekibi kendisini bir şampiyonluk kazanmak için gerekli olan parçalarla henüz kuşatabilmiş değil.



Stephen A., genç yıldızın en iyi yıllarını "israf edip etmediğini" sorguladıktan sonra Booker'ın takımdaki geleceği konusunda ikna olmadığını belirtti:



"Bence Booker bir yıldız ve bence MVP adayı olmamasının sebebi, takımının iyi olmaması. Devin Booker'ı çok severim, bence bu tarz bir oyunu var. Ancak bazen içinde bulunduğunuz ortam, yeteneklerinizin nihayetinde ortaya koyduğu şeyleri lekeleyebiliyor ve bu gerçekten bir problemdir. Ve bu yüzden Phoenix ile kalacağı konusunda ikna olmuş değilim. (Koç) Monty Williams yüzünden "israf" kelimesini kullanmak istemiyorum. Monty Williams'ın oyuncusu olarak hiçbir şey boşa gitmez. Ancak takım sahibinin de önemi var ve en azından aklımızda kaldğı kadarıyla, Robert Sarver'ın şöhreti çok büyük değil."



