Steph Curry, ACC Golf Turnuvasını kazandı!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ACC Golf Turnuvasını kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Steph Curry, ACC Golf Turnuvasını kazandı!
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17 Temmuz 2023 13:01
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 13:17
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, ACC Golf Turnuvasını kazandı.

Curry, ünlüler için düzenlenen golf turnuvası olan American Century Championship'i kazandı ve sonrasında attığı tweet'te turnuvada bir kez daha oynamak için "sabırsız" olduğunu söyledi:

"Hayallerim gerçek oldu! Tahoe'da şampiyonluk! Asla unutamayacağım inanılmaz bir haftaydı... tekrar oynamak için sabırsızım!"


Curry turnuvayı, 2020'de galip gelen eski profesyonel tenis oyuncusu olan Mardy Fish'in iki puan önünde, 75 puanla bitirdi.

34 yıllık tarihi olan turnuvanın ilk siyahi galibi olan Steph, ayrıca 2000 yılında NFL takımı Tennessee Titans'ta forma giymiş olan Al del Greco'dan bu yana kazanan ilk sporcu olmayı başardı.

Warriors yıldızının ayrıca amatör bir golfçü olduğundan ötürü, birincilik ödülü olan 125 bin doların hayır kurumuna bağışlanacağı bildirildi.

Curry'nin yakın zamanda bu turnuva sırasındaki tek atışta isabet bulduğu bir vuruşu, sosyal medyada kısa sürede popüler olmuştu.

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