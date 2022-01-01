Steph, 3 Sayı Yarışmasına katılacak mı?: "Emin değilim..."

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Şubat ayında Cleveland'da düzenlenecek NBA All-Star 3 Sayı Yarışması'na katılma konusunda halen kararsız olduğunu söyledi.



Warriors yıldızı, GQ ile yaptığı röportajda, bu yılki yarışmaya katılıp katılmayacağına son dakikada karar vereceğini açıkladı:



"Dürüst olmak gerekirse, halen düşünme sürecindeyim. Bir cevabım yok. Genelde duyurmak istedikleri son tarihte karar veriyorum.



Geçen yıl kazanmıştım ve babam bana hep 'Her zaman son maçın kadar iyisindir' demişti. Bu yüzden zirvede bırakmak istiyorum. Cleveland'a gidip bir kupa daha kazanmaya çalışma düşüncesi beni halihazırda endişelendiriyor. Yani açıkçası, bilmiyorum."



"SETH, KLAY VE HIELD'LA KAPIŞMAK İSTERİM"



Curry, geçtiğimiz yılki 3 Sayı Yarışması'nda Utah Jazz guardı Mike Conley'yi bir sayı farkla yenerek kupayı ikinci kez kazanmıştı. İlk kupasını ise 2015'te almıştı.



33 yaşındaki oyuncu, bu yıl katılması durumunda rekabet etmekten heyecan duyacağı üç oyuncunun isimlerini de verdi:



"Kardeşim (Seth Curry) ve Klay (Thompson) ve Buddy Hield. Sanırım kendisi bu sezon 3 sayılık atışlarda benim arkamda ve onun gibi üst düzeyde şut atan birini her zaman yenmek istersiniz."



