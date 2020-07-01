2014/15 sezonunda Viitorul Constanta'da 5 hafta boyunca teknik direktörlük görevi yürüten Bogdan Stelea, kulübün sahibi Gheorghe Hagi hakkında flaş ifadeler kullandı.



Bogdan Stelea, "Viitorul'daki 5 haftalık dönemim tüm kariyerimi etkiledi. Orada büyük işler yapacağımı düşünüyordum ama olmadı. Gheorghe Hagi'nin diktatöryel bir sistemi var. Ancak, bu sistem ona büyük başarılar getirdi. En azından Romanya çapında çok başarılı bir kulüp oluşturdu ve buna da saygı duymak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"HAGI'NIN TARZI ÇOK FARKLI"



Hagi ile bu görevi öncesi iyi bir arkadaşlığı olduğunu belirten Stelea, "O dönem, arkadaşlığımızı mahvetti. Bunu zamanla tekrar onardık. Onun futbolculara çok farklı tarzda yaklaştığını gördüm. Genç oyuncuları geliştirmek için büyük baskı uyguluyor. Bunu anlıyorum ama ben daha özgürlükçü biriyim. Gençlere baskı uygulamaktan yana değilim." dedi.



"BASKI NEDENİYLE DARMADAĞIN OLDULAR"



Kendi dönemindeki genç yetiştirme tarzından bahseden Stelea, "Romanya'nın altın jenerasyonu yetişirken, sıfır baskı uygulanıyordu. Bize baskı uygulansaydı, darmadağın olurduk. Hatta benim dönemimdeki birçok genç oyuncu, kulüplerinde yaşadığı baskı yüzünden kayboldu gitti. Fakat, genel olarak bizim ülkemizin altyapılarında her cümle, 'Mutlaka bunu yapacaksın' diye başlıyor ve bu da bence çok yanlış." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



