Stefan Radu için Fenerbahçe'ye yanıt!

ilgilendiği Lazio'nun Rumen futbolcusucephesinde flaş transfer açıklaması geldi.Fenerbahçe'nin Radu'ya ilgisini doğrulayan menajer, "Fenerbahçe'nin ilgisi var ancak resmi bir durum yok. Kulüple konuşmalı ve geleceğimiz için karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.Ayrıca futbolcusunun Lazio'da mutlu olduğunu vurgulayan menajer Matteo Materazzi, "Radu'nun Lazio'da mutlu olduğu çok açık. Kulüple görüşmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.Takımdan ayrılığa açık kapı bırakan menajer, "Radu'nun sözleşmesinde 2 yıl kaldı. Sonrasında ne olacağını düşünmek zorundayız. Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor." dedi.