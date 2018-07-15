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Stefan Radu için Fenerbahçe'ye yanıt!

Lazio'nun savunma oyuncusu Stefan Radu'nun menajeri, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı ve önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stefan Radu için Fenerbahçe'ye yanıt!
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15 Temmuz 2018 23:23
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lazio'nun Rumen futbolcusu Stefan Radu cephesinde flaş transfer açıklaması geldi.

"F.BAHÇE'NİN İLGİSİ VAR"

Fenerbahçe'nin Radu'ya ilgisini doğrulayan menajer, "Fenerbahçe'nin ilgisi var ancak resmi bir durum yok. Kulüple konuşmalı ve geleceğimiz için karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"LAZIO'DA MUTLU"

Ayrıca futbolcusunun Lazio'da mutlu olduğunu vurgulayan menajer Matteo Materazzi, "Radu'nun Lazio'da mutlu olduğu çok açık. Kulüple görüşmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA"

Takımdan ayrılığa açık kapı bırakan menajer, "Radu'nun sözleşmesinde 2 yıl kaldı. Sonrasında ne olacağını düşünmek zorundayız. Lazio'da çok mutlu ancak geleceğini de düşünmesi gerekiyor." dedi.

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