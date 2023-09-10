Stefan Kuntz: 'Panik yok, ipler bizde!'

A Milli Takım'ın Ermenistan karşısında aldığı beraberlik şok etkisi yaratırken, Teknik Direktör Stefan Kuntz karşılaşma sonrası hem TFF yönetimi hem oyuncuları hem de ekibi ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.
"BÖYLE OYNAMAMALIYDIK"
Alman hoca, soyunma odasında "Böyle bir taraftar topluluğu önünde gerekli konsantrasyonu sağlayamadığımızı gördüm. Böyle oynamamalıydık. Daha coşkulu olmalıydık. Yine de mücadelenizden memnunum. Karamsarlığa kapılmayın. Evet yenseydik büyük bir avantaj elde edecektik ancak yine de ipler bizim elimizde... Kaderimizi yine biz belirleyeceğiz. Başkalarının yardımına veya puanlarına ihtiyacımız yok. Son üç maçta çıkıp bizi Avrupa şampiyonasına götürecek sonuçları alacağız. Buna inanıyorum. Siz de inanın" ifadelerini kullandı.
FERDİ ÜZÜNTÜSÜ
Kuntz teknik heyeti ile yaptığı görüşmede de Ferdi'nin yokluğundan yakındı ve "Ferdi'nin bu takım için ne kadar alternatifsiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bugün bizimle olsaydı sonuç farklı olurdu. Ne yazık ki onun eksikliğini kapatamadık" görüşünü belirtti.
"BU ONLARA KÖTÜLÜK OLUR"
Ay-yıldızlı ekibin hocasının sol bekte tercih ettiği Cenk için yapılan eleştiriler hakkında da "Açıkcası Kazımcan'ı oynatmak istemedim. Çünkü gençleri askerlerin önüne atıp zora sokmak onlara iyilik değil kötülük olur. Benim düşüncem böyle" savunmasını yaptı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Kuntz'a destek verdi, "Bir yerde hata varsa bu hepimize ait. Bu yola birlikte çıktık, birlikte başaracağız. Bugün burada Almanya'yı garantileyebilirdik ama olmadı. Ben Hırvatistan ve Letonya maçlarında bu beraberliği telafi edip, Avrupa şampiyonası biletini alacağımıza inanıyorum" dedi.
"BÖYLE OYNAMAMALIYDIK"
Alman hoca, soyunma odasında "Böyle bir taraftar topluluğu önünde gerekli konsantrasyonu sağlayamadığımızı gördüm. Böyle oynamamalıydık. Daha coşkulu olmalıydık. Yine de mücadelenizden memnunum. Karamsarlığa kapılmayın. Evet yenseydik büyük bir avantaj elde edecektik ancak yine de ipler bizim elimizde... Kaderimizi yine biz belirleyeceğiz. Başkalarının yardımına veya puanlarına ihtiyacımız yok. Son üç maçta çıkıp bizi Avrupa şampiyonasına götürecek sonuçları alacağız. Buna inanıyorum. Siz de inanın" ifadelerini kullandı.
FERDİ ÜZÜNTÜSÜ
Kuntz teknik heyeti ile yaptığı görüşmede de Ferdi'nin yokluğundan yakındı ve "Ferdi'nin bu takım için ne kadar alternatifsiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bugün bizimle olsaydı sonuç farklı olurdu. Ne yazık ki onun eksikliğini kapatamadık" görüşünü belirtti.
"BU ONLARA KÖTÜLÜK OLUR"
Ay-yıldızlı ekibin hocasının sol bekte tercih ettiği Cenk için yapılan eleştiriler hakkında da "Açıkcası Kazımcan'ı oynatmak istemedim. Çünkü gençleri askerlerin önüne atıp zora sokmak onlara iyilik değil kötülük olur. Benim düşüncem böyle" savunmasını yaptı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Kuntz'a destek verdi, "Bir yerde hata varsa bu hepimize ait. Bu yola birlikte çıktık, birlikte başaracağız. Bugün burada Almanya'yı garantileyebilirdik ama olmadı. Ben Hırvatistan ve Letonya maçlarında bu beraberliği telafi edip, Avrupa şampiyonası biletini alacağımıza inanıyorum" dedi.