Stefan Kuntz: 'Panik yok, ipler bizde!'

A Milli Takım'ın Ermenistan karşısında aldığı beraberlik şok etkisi yaratırken, Teknik Direktör Stefan Kuntz karşılaşma sonrası hem TFF yönetimi hem oyuncuları hem de ekibi ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.Alman hoca, soyunma odasındaifadelerini kullandı.Kuntz teknik heyeti ile yaptığı görüşmede de Ferdi'nin yokluğundan yakındı vegörüşünü belirtti.Ay-yıldızlı ekibin hocasının sol bekte tercih ettiği Cenk için yapılan eleştiriler hakkında dasavunmasını yaptı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Kuntz'a destek verdi,dedi.