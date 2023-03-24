Stefan Kuntz'dan Arda Güler planı!

A Milli Takım'da antrenmanların yıldızı Arda Güler oldu. 18 yaşındaki futbolcu maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle ağabeylerinden alkış alıyor.



Genç oyuncunun, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarında Kuntz'tan forma beklediği kaydedildi.



Alman hocanın ise orta saha hattını maçın gidişatına göre Arda ile güçlendirmeyi ve bu ismi koz olarak düşündüğü belirtildi.





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