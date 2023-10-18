Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves'in ağabeyi Spencer Reaves, kardeşinin ESPN'in kendisini NBA'in en iyi 66. oyuncusu olarak sıralamasından "memnun olmadığını" iddia etti.



Reaves, ESPN'in senelik olarak hazırladığı NBA'deki en iyi 100 oyuncu listesinde 66. sıraya layık görülmüştü.



Austin sıralaması hakkında kamuya açık bir yorum yapmamış olsa da, ağabeyi Spencer, The Ringer'a yaptığı açıklamada Lakers guardının bulunduğu sıralama konusunda muhtemelen memnun olmadığını belirtti:



"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Austin asla çıkıp bunu söylemez ama kesin listeye bakıp '66'dan daha iyiyim' demiştir."



Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving de geçtiğimiz günlerde ESPN'in kendisini 34. sıraya yerleştirmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve basketbol analistlerine genel olarak saygı duymadığını iddia etmişti.



