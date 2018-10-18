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Song, Milli Takım'a geri döndü

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcu Rigobert Song, Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıracak.

Kaynak: AA
Song, Milli Takım'a geri döndü
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18 Ekim 2018 12:15
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Kamerunlu Rigobert Song, ülkesinin 23 yaş altı milli takımının teknik direktörü oldu.

Ülkenin futbol federasyonundan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Song ile Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Denizlispor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou yapacak.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

Kamerun Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada görev alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.

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