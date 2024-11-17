Soner Soykan: 'Takımda birliktelik ruhu ile ilerliyoruz'

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, Samsunspor'un başarılı gidişatının, teknik ekibin ve taraftarların büyük katkı ve ruhu sayesinde olduğunu belirterek ligde kalma hedefleri doğrultusunda en ileriye gitmeyi istediklerini söyledi.Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, takımdaki oyuncuların ve teknik ekibin gerçekten armayı sahiplenerek çalıştıklarını ve başarının bu ruh ile geldiğini ifade etti. Takımın bir bütün olarak taraftarlarla birlikte bu özveri ile en iyi şekilde ilerlemek istediklerini belirten Soner Soykan,dedi.Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ne konumda olursa olsun konsantre şekilde ilerlemeye çalıştıklarını söyleyen Soner Soykan,ifadelerini kullandı.