Sofyan Amrabat kendisini aştı!

Sofyan Amrabat, yaz döneminde uzun süre Manchester United'ı bekledi. Başarılı oyuncu, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği İngiliz ekibinin kendisini transfer edeceğini umuyordu. Bu nedenle Fenerbahçe dahil birçok takımın tekliflerini geri çevirdi.
Yönetim farklı isimlere yönelmeyi planlarken, Jose Mourinho ısrarla Faslı yıldızı istedi ve bekledi. Bu bekleme sonunda Amrabat, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
28 yaşındaki oyuncu, geride kalan haftalar göz önüne alındığında, Fenerbahçe'nin en verimli transferi oldu.
SAHADAKİ PATRON
Mourinho, gelir gelmez öğrencisini 11'e monte etti. Sofyan Amrabat, orta sahanın vazgeçilmezi oldu, zaman zaman stoper olarak da oynadı.
Faslı futbolcu, Fenerbahçe'de oyunun her alanında etkisini gösterdi. Defansif orta saha olarak görev yapan yıldız oyuncu kritik müdahaleler yapıyor, presi yönlendiriyor, alanları doğru kapatıp bol bol pas arasıyla topun takımına geçmesini sağlıyor. Fenerbahçe kaleden oyuna başlarken de baş rol Sofyan Amrabat'ın oluyor.
Faslı futbolcu, iki stoperin arasına girip topu alıyor ve atağın nasıl gelişeceğine karar verip oyunu kuran isim oluyor.
HÜCUMDA KENDİNİ AŞTI
Amrabat, kariyerinde hiç olmadığı kadar hücumda da etkili bir silah haline geldi. Faslı futbolcu, son golünü 14 Şubat 2022'de Fiorentina formasıyla Spezia ağlarına göndermişti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022-23 sezonunda Mor Menekşeler'de, geçen sezon ise kiralık olarak oynadığı Manchester United'da gol atamadı. Ayrıca son 3 sezonda toplamda 2 asist yapabildi.
Fenerbahçe'de ise farklı bir profil çizen, bol bol rakip ceza sahasına yaklaşan Amrabat, Trabzonspor maçının ardından Sivasspor karşısında da harika bir gole imza attı. Üstelik Sarı-Lacivertliler'de şimdiden 2 de asist yaptı.
Yönetim farklı isimlere yönelmeyi planlarken, Jose Mourinho ısrarla Faslı yıldızı istedi ve bekledi. Bu bekleme sonunda Amrabat, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.
28 yaşındaki oyuncu, geride kalan haftalar göz önüne alındığında, Fenerbahçe'nin en verimli transferi oldu.
SAHADAKİ PATRON
Mourinho, gelir gelmez öğrencisini 11'e monte etti. Sofyan Amrabat, orta sahanın vazgeçilmezi oldu, zaman zaman stoper olarak da oynadı.
Faslı futbolcu, Fenerbahçe'de oyunun her alanında etkisini gösterdi. Defansif orta saha olarak görev yapan yıldız oyuncu kritik müdahaleler yapıyor, presi yönlendiriyor, alanları doğru kapatıp bol bol pas arasıyla topun takımına geçmesini sağlıyor. Fenerbahçe kaleden oyuna başlarken de baş rol Sofyan Amrabat'ın oluyor.
Faslı futbolcu, iki stoperin arasına girip topu alıyor ve atağın nasıl gelişeceğine karar verip oyunu kuran isim oluyor.
HÜCUMDA KENDİNİ AŞTI
Amrabat, kariyerinde hiç olmadığı kadar hücumda da etkili bir silah haline geldi. Faslı futbolcu, son golünü 14 Şubat 2022'de Fiorentina formasıyla Spezia ağlarına göndermişti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022-23 sezonunda Mor Menekşeler'de, geçen sezon ise kiralık olarak oynadığı Manchester United'da gol atamadı. Ayrıca son 3 sezonda toplamda 2 asist yapabildi.
Fenerbahçe'de ise farklı bir profil çizen, bol bol rakip ceza sahasına yaklaşan Amrabat, Trabzonspor maçının ardından Sivasspor karşısında da harika bir gole imza attı. Üstelik Sarı-Lacivertliler'de şimdiden 2 de asist yaptı.