Sofyan Amrabat forma bekliyor

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadroya kattığı Sofyan Amrabat, Kasımpaşa karşısında Jose Mourinho'dan ilk 11'de yer alma şansı bekliyor.
Amrabat, sezon öncesi Fiorentina ile hazırlık kampı geçirip Serie A ve Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Deneyimli orta saha, Fas Milli Takımı ile de Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer yeni transfer Filip Kostic ise maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı program uyguladı.
KOSTİC KADRODA YOK!
Filip Kostic Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde kadroda olmayacak.
Amrabat, sezon öncesi Fiorentina ile hazırlık kampı geçirip Serie A ve Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Deneyimli orta saha, Fas Milli Takımı ile de Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer yeni transfer Filip Kostic ise maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı program uyguladı.
KOSTİC KADRODA YOK!
Filip Kostic Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde kadroda olmayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU