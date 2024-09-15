Sofyan Amrabat forma bekliyor

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında Jose Mourinho'dan forma bekliyor.

, Fotoğraf; Twitter
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Sofyan Amrabat forma bekliyor
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15 Eylül 2024 10:00
Son güncelleme 15 Eylül 2024 13:29
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadroya kattığı Sofyan Amrabat, Kasımpaşa karşısında Jose Mourinho'dan ilk 11'de yer alma şansı bekliyor. 

Amrabat, sezon öncesi Fiorentina ile hazırlık kampı geçirip Serie A ve Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Deneyimli orta saha, Fas Milli Takımı ile de Gabon maçında 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer yeni transfer Filip Kostic ise maç ve antrenman eksiği nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı program uyguladı.

KOSTİC KADRODA YOK!

Filip Kostic Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde kadroda olmayacak.
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