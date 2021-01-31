Sivasspor'dan Tyler Boyd'a teklif

TFF'nin yabancı oyuncu kotasını 16'ya çıkarmasının ardından Beşiktaş'ta yeniden kadroya dahil edilen Tyler Boyd için Sivasspor'dan teklif geldi.

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Sivasspor'dan Tyler Boyd'a teklif
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31 Ocak 2021 11:45
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş tarafından yeniden kadroya dahil edilen Tyler Boyd için Sivasspor resmen devreye girdi ve Beşiktaş'a bu sabah saatlerinde resmi teklif yaptı.

Beşiktaş, Sivasspor'un teklifini kabul ederken; Tyler Boyd'a da Sivasspor'un görüşme yapması için izin verdi.



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