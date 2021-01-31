Sivasspor'dan Tyler Boyd'a teklif

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.



Beşiktaş tarafından yeniden kadroya dahil edilen Tyler Boyd için Sivasspor resmen devreye girdi ve Beşiktaş'a bu sabah saatlerinde resmi teklif yaptı.



Beşiktaş, Sivasspor'un teklifini kabul ederken; Tyler Boyd'a da Sivasspor'un görüşme yapması için izin verdi.



