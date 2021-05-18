Sivasspor Yatabare ile nikah tazeledi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtilerek, "Yatabare'yi kutluyor, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Mustapha Yatabare, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez kırmızı-beyazlı formayı giyip, 26 kez gol sevinci yaşadı.



Sivasspor, iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemiş



