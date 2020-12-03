UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile İspanyol ekibi Villarreal karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Villarreal oldu.



Grubun diğer maçında Qarabağ ile Maccabi Tel Aviv 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor'un kaderi son hafta İsrail deplasmanında belli olacak.



Villarreal'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti.



Bu sonuçların ardından Villarreal 13 puanla gruptan çıktı. Maccabi Tel Aviv 8 puana ulaştı. Demir Grup Sivasspor 6 puanda kaldı. Qarabağ ise 1 puanla son sırada yer aldı.



SİVASSPOR NASIL GRUPTAN ÇIKAR?



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son hafta Demir Grup Sivasspor, Türkiye'de 2-1 yenildiği Maccabi Tel Aviv'i İsrail'de yenerse ikinci olarak gruptan çıkacak. Beraberlik halinde tur atlayan takım Maccabi Tel Aviv olacak. Villarreal ise evinde Qarabağ ile formalite maçına çıkacak.



SİVAS'TA EKSİK ÇOK!



UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.



Çalımbay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı.



Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.



KULÜBEDE 4 OYUNCU!



Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı.



Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı.



Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi.



VILLARREAL'DE 3 DEĞİŞİKLİK



İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.



Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı.

8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

65. dakikada Fajr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

75. dakikada konuk ekip Villarreal golü buldu. Trigueros'u ceza alanında savunmanın arkasına pasına hareketlenen Costa, topu bekletmeden müsait durumdaki Chukwueze'ye aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-0'a getirdi.

84. dakikada Trigueros'un ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

85. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Gradel, ceza yayı üzerinden topu auta gönderdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 82 Claudemir), Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın (Dk. 77 Kone), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Ninga)

Villarreal: Rulli, Costa (Dk. 77 Estupinan), Mori, Foyth, Pena, Baena (Dk. 68 Parejo) , İborra, Coquelin (Dk. 68 Trigueros), Nino, Chukwueze (Dk. 77 Moreno), Kubo (Dk. 58 Pino)

Gol: Dk. 75 Chukwueze (Villarreal)

Sarı kartlar: Dk. 60 Fajr, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Pena (Villarreal)



