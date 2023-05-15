Sivasspor'da hedef Mert Hakan ve Emre Kılınç

Spor Toto Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde tarihini en başarılı dönemlerini geçiren Sivasspor, yeni sezon için kolları sıvadı.



Çalımbay önderliğinde 3 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılan, Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Yiğidolar'da Başkan Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay her ne kadar ayrılmak istediğini söylese de başarılı çalıştırıcıyı takımda tutmak için şartlarını zorlayacak. Bunun için de Çalımbay'ın taleplerini karşılama noktasında düğmeye bastı.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Rıza Çalımbay'ın en önemli taleplerinden biri; özellikle takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesi. Otyakmaz'ın, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la görüşerek bu iki oyuncuyu geri isteme sözü verdiği öğrenildi.



2019-20'de ligi 4. bitiren Sivasspor'un bu başarısında önemli pay sahibi olan ikili, toplam 19 gol, 12 asiste imza atmıştı. Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın kontratı gelecek sezon sona eriyor.



BEKLENENİ VEREMEDİLER



Mert Hakan ve Emre Kılınç, transfer oldukları Fenerbahçe ile Galatasaray'da beklenen katkıyı veremediler. 28 yaşındaki Mert Hakan bu sezon 21 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. A.Gücü'ne kiralık olarak gönderilen 28 yaşındaki Emre Kılınç ise 28 maçta 2 gol, 4 asist katkısı sağladı.



