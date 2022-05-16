Şırnak'ta tenis heyecanı

Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup, 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 16-22 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın hazırlıkları tamamlandı.Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, müsabakalar öncesi 2'si yeni yapılan toplam 6 kortta incelemelerde bulundu.Vali Pehlivan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yılki ulusal turnuvanın ardından bu yıl uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, 7 gün sürecek turnuvaya katılan bütün sporculara başarılar diledi.Pehlivan, "Dünyanın dört bir tarafından tenisçileri ilimizde ağırlayacağız. Gündüz tenis müsabakaları, gece Gençlik Festivali ile vatandaşlarımız, müzik ve sanatsal faaliyetlerle bir araya gelecek." diye konuştu.Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise tesis edilen huzur iklimi ile artık Şırnak'ın sporla ve birçok alanda elde edilen başarılarla anıldığını, bunun için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, büyük bir heyecana sahne olacak Cudi Cup'ta mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyerek, "Dünyanın her bölgesinden gelecek sporcularla 16-22 Mayıs tarihlerinde Şırnak'ın ilk uluslararası organizasyonunu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.