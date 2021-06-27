Sırbistan, Fransa'yı yenerek şampiyon oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sırbistan, Fransa'yı yenerek şampiyon oldu
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27 Haziran 2021 23:48
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan, Fransa'yı 63-54 yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 14-11 üstün tamamlayan Sırbistan, devre arasına da 31-26 önde girdi.

İkinci devrede skor avantajını koruyan Sırbistan, üçüncü periyodunu 48-40'lık skorla önde geçtiği mücadeleyi 63-54 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'da Yvonne Anderson 18 sayı, 4 asist, Jelena Brooks 15 sayı, 5 ribaunt, Sonja Vasic ise 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadı. Fransa'da Valeriane Vukosavljevic'in 15, Marine Johannes'in 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Böylece Sırbistan, 2015'ten sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fransa ise üst üste 5. finalden mağlup ayrıldı.




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