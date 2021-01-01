"Simmons, Sacramento Kings'e gitmeye açık" iddiası!

Philadelphia 76eers yıldızı Ben Simmons'ın, "Sacramento Kings'e gitmekte sorun yaşamayacağı" iddia edildi.



The Athletic'ten David Aldridge, yakın zamanda yazdığı bir makalede Simmons'ın Sacramento ile takasa açık olduğunu belirtti:



"Bunu daha önce yazmıştım ve aynı mantık hala geçerli. Simmons seçkin bir savunma oyuncusu ve seçkin bir pasör. Sözleşmesinin bitmesine dört yıl daha var. Ayrıca bana, Philadelphia'dan ayrılma arzusunun çok güçlü olduğu ve Sacramento'ya gitmekte hiçbir sorun yaşamayacağı da söylenmişti.



Kings geçen sezon savunmada tarihi anlamda kötü bir takımdı. Simmons bir kurtarıcı olmyacaktır, ancak kendisinin De'Aaron Fox'ın yanı sıra Tyrese Haliburton veya Davion Mitchell ile aynı kadroda yer alacağı bir senaryoda, Sacramento savunmada problem yaratan ve kolayca adam değiştirerek, savunmadan hücuma geçebilen bir takım haline gelebilir."



Simmons, maç kaçırmaktan ötürü maaşını alamamayı sürdürürken, 76ers ekibi Doğu'da kendisi olmadan rekabet etmeye yönelik planlar kuruyor.



