Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 5 yıldır forma giyen Rumen kaleci Silviu Lung, kulübe veda ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti
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15 Temmuz 2022 19:22
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Lung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 yılın ardından formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini belirtti.

Kayserispor'a başarı dileyen Lung, "5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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