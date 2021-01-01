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Silver: "LeBron'la 'play-in' turnuvası hakkında konuştuk..."

NBA başkanı Adam Silver, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile 'play-in' turnuvası hakkında konuştuğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkanı Adam Silver, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile 'play-in' turnuvası hakkında konuştuğunu söyledi.

LeBron, geçmişte play-in turnuvasına yönelik eleştirilerini oldukça belirgin bir şekilde dile getirerek, "Bunu kim bulduysa kovulması gerek" ifadelerini kullanmıştı.

James, kendisini 27 maç boyunca kenarda tutan bir ayak bileği sakatlığı sonrası oynadığı playofflarda, Phoenix Suns tarafından elenmeden önce altı maçta 23.3 sayı, 8.0 asist ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamış, fakat sakatlığıyla uğraşmaya devam ettiği için takımına gereken liderliği yapamamıştı.

TMZ'de yer alan bir rapora göre Silver, 'play-in' turnuvasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunun hakkında konuştuk. Sanırım artık daha iyi anlıyorum. Özellikle geçen yıl sezon sonlarına doğru o kadar çok maç yaptıysanız, yorgunluktan ötürü daha fazlasını oynamayı pek istemiyorsunuz. Ama LeBron bana kalırsa ligin içeriğini anlıyor. Bu yüzden, işlerin nasıl yürüdüğünü gerçekten anlamak adına, bence pandemi sezonu olmayan bir sezon daha geçmesini istedik. Ancak, gerekirse bunu düzeltmeye daha da açığım."

Playofflara eklenen yeni turnuvadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirenler arasında Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve takım sahibi Mark Cuban da bulunuyordu.


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