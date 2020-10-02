2019/2020 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş formasını terleten Shinji Kagawa, kulüpsüz kaldı.
Geçtiğimiz sezon 3 milyon avro bedelle, İspanya 2. Lig takımı Real Zaragoza'nın yolunu tutan Japon orta sahanın sözleşmesi feshedildi.
Real Zaragoza, 31 yaşındaki orta sahayı yüksek maaşının yanı sıra yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünmüyordu.
Süper Lig'de 14 maça çıkan Kagawa, Beşiktaş adına 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.
Geçtiğimiz sezon 3 milyon avro bedelle, İspanya 2. Lig takımı Real Zaragoza'nın yolunu tutan Japon orta sahanın sözleşmesi feshedildi.
Real Zaragoza, 31 yaşındaki orta sahayı yüksek maaşının yanı sıra yabancı sınırı nedeniyle kadroda düşünmüyordu.
Süper Lig'de 14 maça çıkan Kagawa, Beşiktaş adına 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.