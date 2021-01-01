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Shaq, Harden'a verdi veriştirdi!: "Elinden geleni yaptığın, yalan!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets'in yeni süperstarı James Harden'ın, eski takımı Houston Rockets ile olan takas durumunu ele alış sürecini eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brooklyn Nets'in yeni süperstarı James Harden'ın, eski takımı Houston Rockets ile olan takas durumunu ele alış sürecini eleştirdi.

"Inside the NBA" programında Shaq, Harden'ın Rockets'teki son basın toplantısında söylediklerine şu şekilde tepki verdi:

"Şehir için elinden geleni yaptığını söylediğinde, bu doğru değildi. Dwight Howard'ı istedin, getirdiler, işe yaramadı. Chris Paul'u istedin, getirdiler. Birkaç şutör istedin, getirdiler. Eski arkadaşın Russell Westbrook'u istedin, getirdiler. Ama olmadı."

Shaq daha sonra, Harden'ın eleme maçlarında düşüş yaşadığına dair inancı destekleyen birkaç istatistiği de vurguladı:

"Sen 'Her şeyimi verdim' diyorsun ama ben de 'Hayır, vermedin' diyorum. Çünkü eleme maçları söz konusu olduğunda son beş maçta 1-4 gittin, yüzde 41 ile şut attın, üçlükten yüzde 24 isabet buldun, 32 asist yaptın ve 27 top kaybın vardı."

"BEN DE ESKİDEN JAMES GİBİYDİM..."

Shaq son olarak, yeni Nets süperstarını kendi geçmişinde yaptıklarla kıyasladı:

"Eskiden ben de James gibiydim. Eve gelip hep şikayet ederdim. Babam da 'Peki sen ne yaptın?' derdi. Onun bir şey yaptığı yok. Bir adım öne çıkması gerektiğinde, bunu yapmıyor.

Asıl adam olduğunuzda ve yılda 30, 40 milyon dolar kazandığınızda, bu büyük bir sorumluluktur. Her şey sende bitiyor. Ortaya çıkma vakti geldiğinde, çıkmıyor, bu yüzden Houston'daki birçok insanın gitmesine sevindiklerini biliyorum. Şimdi kendisine küçük bir süpertakım kurdu. Bu yıl kazanmak zorunda. Kazanmazsa, bu bir fiyaskodur. Nokta."


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