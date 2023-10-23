Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, topsuz alanda oynamayı öğrenme arzusunu, NBA efsanesi Michael Jordan üzerinden örnek vererek gösterdi.



Önceki sezon maç başına 31,4 sayı ile NBA'in en skorer oyuncuları arasında dördüncü sırada yer almış olan Shai, ayrıca kariyerinde ilk kez All-Star olmayı başarmıştı.



Ancak alışık olduğu, topun çoğunlukla elinde olduğu hücum stiline rağmen Gilgeous-Alexander, topsuz alanda oynamaya uyum sağlamanın önemini de kabul etti.



Jordan'dan ilham alan Shai, Chicago Bulls efsanesinin kariyerinin ortalarında üçgen hücuma alışma sürecine değinerek, oyun tarzını çeşitlendirmenin gerekliliğini şu sözlerle vurguladı:



"'The Last Dance' belgeselini izlediniz mi bilmiyorum ama Michael Jordan'ın kariyerinde üçgen hücumu ve 7/24 top elinde olmadan oynamayı öğrenmek zorunda kaldığı bir nokta vardı. Yani eğer Michael Jordan'ın bile böyle oynaması gerekmişse, benim hayli hayli oynamam gerekir."



Gilgeous-Alexander, önceki sezon %32.5 ile tüm oyuncular arasında en yüksek altıncı top kullanma oranına sahipti.



