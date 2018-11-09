Sevilla sonrası Cihat Arslan umutlu; 'İnanç, irade...'

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Bu inanç, bu irade, sakatlarımız olsa bile geleceğe ümitle bakmamızı sağladı." dedi.



Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, güzel bir futbol akşamının geride kaldığını söyledi. İlk yarıda Sevilla'nın daha iyi bir futbol sergilediğini ve 2-0 üstünlük kurduğunu kaydeden Arslan, şöyle konuştu:



"Bizim bu platformda tedirginliklerimiz vardı. 1-0 olduktan sonra 1-1'i yakalama adına reaksiyon verdik. Ancak bitirici noktaya getiremedik. Üçüncü bölgede sıkıntı yaşadık. Yediğimiz 2. gol bizi demoralize etti. Caner'in sakatlanması olumsuz gibi göründü. Devre arasında oyuncularla görüşmemizde 2. yarıda pozisyon bulup, üretken futbola dönebilirsek atacağımız 1 golle umutlanabileceğimizi konuştuk."



Arslan, Elvis Manu ile zamanlama açısından iyi bir gol attıklarını daha sonra penaltı bulduklarını ve rakiplerinin 10 kişi kaldığını belirterek, "Penaltıyı atamadık ama kimseyi suçlamıyorum. Sonuçta 2-2'yi yaptık. 2-2'den sonra pozisyon üretme çabamız iyiydi, üçüncüyü de bulabilirdik." dedi.



Aleyhlerine verilen penaltı öncesinde topun kendilerinde olduğunu ancak pozisyona engel olamadıklarını kaydeden Arslan, "Sevilla'yı tebrik ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bu inanç, bu irade, sakatlarımız olsa bile geleceğe ümitle bakmamızı sağladı." diye konuştu.



Arslan, sakatlığı nedeniyle müsabakayı tamamlayamayan Caner Osmanpaşa'nın MR'sinin çekileceğini belirterek, Sevilla ile oynamanın bile gurur verdiğini sözlerine ekledi.